01 марта 2016, 09:34

Общество

Правительство Москвы повышает на 20% выплаты для 600 тысяч пенсионеров

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Выплаты неработающим пенсионерам в Москве увеличили с 12 до 14,5 тысячи рублей. Как ранее заявлял глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, прибавка позволит улучшить материальное положение более 600 тысяч московских пенсионеров.

Всего региональные доплаты к пенсии в столице получают 2,46 миллиона человек. При этом прибавка не отменяет права на другие виды соцподдержки: бесплатный проезд, ежегодную бесплатной санаторно-курортную путевку и субсидию на оплату ЖКУ.

Ранее сообщалось, что размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров увеличили на четыре процента с 1 февраля. Также на семь процентов увеличены социальные выплаты, в том числе ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и проиндексированы ряд пособий на детей.

В то же время индексация пенсии работающих граждан приостановлена с 1 января 2016 года. Соответствующий закон приняла Госдума. Если пенсионер бросит работу, то страховая пенсия и фиксированная выплата к ней начнут выплачиваться с учетом индексации и других корректировок.

пенсии выплаты Владимир Петросян социальная сфера

