Аэропорт Шереметьево запустил услугу круглосуточной доставки багажа

Фото: ТАСС

Столичный аэропорт Шереметьево ввел новую услугу для пассажиров - коммерческую доставку багажа и ручной клади. Сервис будет действовать круглосуточно, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Услуга "такси для багажа" осуществляется по Москве и области, а также в пределах 600 километров от МКАД. Также багаж можно доставить в другие аэропорты Московского авиационного узла. Кроме того, пассажирам доступна экспресс-доставка.

Новый сервис будет особенно актуален для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, путешественников с детьми, а также для пассажиров с тяжелым и негабаритным багажом.

Оформить доставку багажа можно в бюро находок в терминале Е (1 этаж, зал прилета) и терминале С (3 этаж, комната 3.73). Подробная информация об услуге, а также стоимость доставки можно получить на стойках информации в терминалах Шереметьево, а также на официальном сайте аэропорта.

По данным пресс-службы, доставку осуществляет партнер аэропорта Шереметьево, транспортная компания "АТС".