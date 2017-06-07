Неизвестные открыли стрельбу в иранском парламенте и мавзолее Хомейни

Фото: ТАСС/Zuma/Ahmad Halabisaz

В парламенте Ирана в Тегеране произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Tasnim на своей официальной странице в Twitter.

Изначально сообщалось, что пострадали как минимум два человека. Затем появилась информация об одном погибшем и восьми пострадавших. Перестрелка в здании парламента продолжается.

Помимо этого, стрельбу открыли в мавзолее основателя Ирана имама Рухоллы Мусави Хомейни. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.