Новости

Новости

07 июня 2017, 09:22

Политика

Неизвестные открыли стрельбу в иранском парламенте и мавзолее Хомейни

Фото: ТАСС/Zuma/Ahmad Halabisaz

В парламенте Ирана в Тегеране произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Tasnim на своей официальной странице в Twitter.

Изначально сообщалось, что пострадали как минимум два человека. Затем появилась информация об одном погибшем и восьми пострадавших. Перестрелка в здании парламента продолжается.

Помимо этого, стрельбу открыли в мавзолее основателя Ирана имама Рухоллы Мусави Хомейни. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

парламент перестрелка Иран пострадавшие чп жизнь в мире

