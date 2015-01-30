Скорость движения в новой зоне платной парковки выросла на 9%

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В январе текущего года в новой зоне платной парковки скорость движения увеличилась на 9% по сравнению с январем прошлого года. Об этом заявил замглавы Центра организации дорожного движения Александр Поляков. По его словам, эти показатели говорят об эффективности введения платной парковки.

"Ликвидация хаотичной парковки и контроль за соблюдением правил остановки стоянки в центральной части города дает значительный положительный эффект и позволяет обеспечить комфортное передвижение по городу всем участникам движения", - сказал Поляков.

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Кроме того, по просьбе самих жителей с 19 января стала платной парковка в Новоспасском переулке Москвы (Таганский район между Садовым кольцом и ТТК). Александр Поляков сообщил, что введение платных парковок позволило разгрузить обочины.

Добавим, для того, чтобы получить разрешение, жителям необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.