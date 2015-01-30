Вернуть изъятое: как работают компании по возврату эвакуированных авто

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В столице появились компании, которые предлагают вернуть эвакуированный автомобиль со штрафстоянки. Сетевое издание M24.ru выяснило, во сколько обойдутся такие услуги и стоит ли доверять подобным организациям.



Если вы решили прибегнуть к помощи сервисных компаний, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, будьте готовы отдать за это от пяти до семи тысяч рублей (вдобавок к сумме штрафа и стоимости транспортировки машины на спецстоянку).

После обращения в компанию по возврату к вам приедут сотрудники, которые выяснят, на какую именно стоянку отправили авто, оформят документы и через несколько часов (обычно от 6 до 12) доставят автомобиль по указанному вами адресу.

Скорее всего, на ваш автомобиль оформят транзитный полис ОСАГО, который даст сотрудникам компании право управлять вашей машиной.

Как рассказал M24.ru зампредседателя "Московского городского союза автомобилистов" Максим Воротилкин, клиенты таких компаний должны обращать внимание на следующие документы:

правильно оформленная транзитная страховка;

договор с прописанной в нем материальной ответственностью компании;

гарантия на возврат автомобиля.

"Если компания официально зарегистрирована и готова предоставить документы, то бояться здесь особенно нечего", - сказал Максим Воротилкин, добавив, что по форме такая услуга похожа на услугу "пьяный водитель".

Кроме того, для доставки вашего авто могут использовать эвакуатор — в таком случае посторонние люди не смогут попасть в салон вашей машины. Однако за это придется платить дополнительно. Также за дополнительную плату вам могут предоставить подменный автомобиль на время оказания услуг.

Правила эвакуации автомобиля

Как напомнили M24.ru в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), забрать автомобиль со штрафстоянки может либо сам владелец машины, либо его представитель по генеральной доверенности.

При этом доверенность должна быть заверена юристом, рассказал первый замглавы конституционного комитета Госдумы, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

"Доверенность на совершение таких действий должна быть заверена нотариально. Как это делается на дому у клиента, непонятно", - отметил он.

Вячеслав Лысаков добавил, что услуга по возврату эвакуированного авто будет вполне удобна для людей, которым время дороже, чем деньги. При этом стоимость услуги может измениться. "В принципе это рыночная цена. Но если услуга не будет пользоваться достаточным спросом, ее стоимость могут снизить", - сказал он.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Отметим, что многие из этих компаний стараются сделать свой сайт похожим на официальные страницы городских структур: похожий адрес сайта, например: mos-parking.ru или mosparking.ru, похожее оформление странички или похожий логотип. Например, у компании Fast Return логотип полностью совпадает с брендом "Московского паркинга", только вместо буквы P нарисована буква F.

"Данная организация не является партнером ГКУ "АМПП", и запрос на разрешение использования элементов бренда не направляла", - подчеркнули в учреждении.

В столичном управлении ФАС M24.ru рассказали, что вопрос об использовании похожего логотипа может быть решен только в судебном порядке, так как антимонопольный орган рассматривает дела по признакам незаконного использования схожих элементов стиля только к рамках одного товарного рынка.

"В данном случае Мопаркинг не является конкурентом Fast Return сразу по двум причинам: разные специализации (Моспаркинг - собственно, услуги паркинга, а Fast Return - помощь в возврате автомобиля). Более того, Моспакинг - это государственный проект", - отметили в ФАС.

Как забрать машину со штрафстоянки

Напомним, забрать автомобиль со штрафстоянки можно самостоятельно. Водитель, не обнаруживший свой автомобиль на парковке, может позвонить по телефону круглосуточной горячей линии АМПП: (495) 539-5454 или набрать 02.

Чтобы забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки, автовладельцу необходимо предъявить следующие документы:

разрешение на возврат транспортного средства в виде отметки в копии протокола;

документы, подтверждающие право собственности на задержанный автомобиль, или документы, необходимые для управления машиной;

документы об оплате расходов перемещения машины на штрафстоянку;

документы об оплате расходов на хранение автомобиля на стоянке, если машина находилась там не меньше суток.

Если все документы в порядке, штрафы оплачены, то машину вернут по требованию владельца или его представителя в любое время суток.

АМПП отвечает за сохранность автомобиля с момента его передачи для эвакуации и до возвращения владельцу или его представителю. В случае если эвакуаторщики повредят транспортное средство, АМПП возместит владельцу ущерб.

Отметим, что с 14 июня 2014 года можно оформить подписку на SMS-уведомление об эвакуации. В сообщении будет указан адрес штафстоянки, на которую направили автомобиль, телефон и подразделение ГИБДД или МАДИ.

Подписаться на SMS-уведомление можно несколькими способами:

отправить бесплатно SMS с текстом: ЭВ П <госномер ТС> на номер 7377;

зарегистрироваться на сайте АМПП - после принятия оферты вы подписываетесь на рассылку автоматически;

подключить соответствующую услугу в разделе "Настройки" в мобильном приложении "Парковки Москвы";

зарегистрироваться на портале госуслуг;

оформить подписку по номеру *377#, отправив последовательно цифры 3, 2, 2.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Ранее M24.ru сообщало, что в пунктах выдачи разрешений о возврате авто, эвакуированных за нарушения парковки, в 2015 году запустят систему электронной очереди. Первые два терминала электронной очереди к апрелю 2015 года установят в самых загруженных пунктах. Скорее всего, систему опробуют на главном офисе МАДИ в Большом Палашевском переулке, где автовладельцы могут получить документы на возврат машины круглосуточно, вне зависимости от того, на какую штрафстоянку ее увезли.

Электронная очередь должна сократить время ожидания автомобилистов в пунктах МАДИ по выдаче разрешений, а также улучшить качество обслуживания.

Ирина Бурмистрова