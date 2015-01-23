Введение платных парковок помогло разгрузить обочины - ЦОДД

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Введение платных парковок позволило разгрузить обочины. Об этом сообщил заместитель руководителя центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.

Поляков также отметил, что по всему городу работают камеры: если они зафиксируют, что автомобиль мешает проезду автобуса, то туда будут направлять эвакуатор, передает корреспондент M24.ru.

Напомним, в Ситуационном центре ЦОДД запущен пилотный проект по эвакуации машин, затрудняющих дорожное движение. О нарушениях правил парковки могут сообщить сами водители, позвонив по телефону 8 (495)-539-54-54.

При этом, если автомобиль не нарушает предписания знака, но мешает проезду общественного транспорта, водитель автобуса может вызвать ГИБДД, и машину просто перевезут в другое место, но не эвакуируют на спецстоянку, сообщил ведущий специалист информационного аналитического управления транспортного планирования ЦОДД Иван Морданов.

По словам Полякова, только за две недели работы Ситуационного центра от водителей поступило около 60 звонков.

"Мы производим эвакуацию в 5-7 случаях в день по звонку в ЦОДД. Например, 22 января один автомобиль мы просто переместили и 13 машин эвакуировали", - сказал он. Там, по словам Полякова, ожидаются изменения: на некоторых участках дороги поставят знаки "Остановка запрещена".

Поляков рассказал, что Мосгортранс попросил ЦОДД отработать в пилотном режиме 34-й маршрут - эксперимент там длится уже две недели. А на следующей неделе власти начнут отрабатывать 97-й маршрут. Пилотный проект будет расширяться на юге Москвы.

Отметим, автобусы 34 маршрута ходят от Площади Соловецких Юнг до метро "Преображенская площадь", 97 автобусы ходят по маршруту Проспект Обуховской Обороны, 251 - Улица Коллонтай, 47.