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23 января 2015, 14:32

Введение платных парковок помогло разгрузить обочины - ЦОДД

парковки дороги платные парковки ЦОДД

Фото: M24.ru

Введение платных парковок позволило разгрузить обочины. Об этом сообщил заместитель руководителя центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков.

Поляков также отметил, что по всему городу работают камеры: если они зафиксируют, что автомобиль мешает проезду автобуса, то туда будут направлять эвакуатор, передает корреспондент M24.ru.

Напомним, в Ситуационном центре ЦОДД запущен пилотный проект по эвакуации машин, затрудняющих дорожное движение. О нарушениях правил парковки могут сообщить сами водители, позвонив по телефону 8 (495)-539-54-54.

При этом, если автомобиль не нарушает предписания знака, но мешает проезду общественного транспорта, водитель автобуса может вызвать ГИБДД, и машину просто перевезут в другое место, но не эвакуируют на спецстоянку, сообщил ведущий специалист информационного аналитического управления транспортного планирования ЦОДД Иван Морданов.

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По словам Полякова, только за две недели работы Ситуационного центра от водителей поступило около 60 звонков.

"Мы производим эвакуацию в 5-7 случаях в день по звонку в ЦОДД. Например, 22 января один автомобиль мы просто переместили и 13 машин эвакуировали", - сказал он. Там, по словам Полякова, ожидаются изменения: на некоторых участках дороги поставят знаки "Остановка запрещена".

Поляков рассказал, что Мосгортранс попросил ЦОДД отработать в пилотном режиме 34-й маршрут - эксперимент там длится уже две недели. А на следующей неделе власти начнут отрабатывать 97-й маршрут. Пилотный проект будет расширяться на юге Москвы.

Отметим, автобусы 34 маршрута ходят от Площади Соловецких Юнг до метро "Преображенская площадь", 97 автобусы ходят по маршруту Проспект Обуховской Обороны, 251 - Улица Коллонтай, 47.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЦОДД

В тестовом режиме начал работать в Москве с 2013 года. В задачи центра входит мониторинг и управление движением обществ транспорта, а также оперативное реагирование на текущую ситуацию на дорогах.
В ситуационный центр ЦОДД входят управляемые светофоры, комплексы фотовидеофиксации, камеры телеобзора, городские камеры, дорожные датчики.

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