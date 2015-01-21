Жители Саринского проезда просят ввести платную парковку

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Жители Саринского проезда в Таганском районе просят включить улицу в зону платной парковки. Об этом журналистам сообщил руководитель ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

По его словам, люди понимают, что зона платной парковки дает им возможность припарковаться около дома и по всему району. "Есть запрос от жителей Саринского проезда. Жители оценили удобство от этих мер", - сказал Гривняк.

Как ранее сообщал M24.ru, жители улицы Малые Каменщики попросили власти о введении платной парковки. Улица Малые Каменщики располагается в центре города, в Таганском районе между Народной улицей и Новоспасским переулком.

По словам собеседника M24.ru, просьба жителей о платной парковке - это только первый шаг. "Решение о введении точечной платной парковки принимается совместно. В принятии решения участвуют муниципальные депутаты, жители и специалисты департамента транспорта, - пояснили в АМПП. - Мы рассматриваем обращения граждан, они у нас на особом контроле".

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

Напомним, сейчас парковку можно вводить точечно по переулкам. Просьбы местных жителей рассматриваются и, если это необходимо, вводится платная стоянка. С 19 января по просьбе москвичей стала платной парковка в Новоспасском переулке в Таганском районе.

После включения переулка в зону платной парковки его жителям будут доступны все льготы по оплате. Резиденты имеют право оставлять свой автомобиль бесплатно с 20.00 до 08.00. Тариф будет фиксированным - 40 рублей в час.

Такой тариф установлен в рамках Третьего транспортного кольца. Парковка внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей в час, внутри Садового – 60 рублей в час. Прогрессивная шкала по-прежнему действует только в "Москве-Сити".

Для круглосуточной стоянки необходимо заплатить 3 000 рублей в год. Разрешение действительно в течение года, затем его нужно будет оформлять заново.

Проконсультироваться по вопросам парковки можно по телефону единого контактного центра "Московского паркинга": 8 (495) 539-54-54. Карту парковок вы найдете здесь.

В 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах ТТК. 25 декабря ввели новую зону, которая охватывает улицы между Садовым и ТТК, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.