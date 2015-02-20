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20 февраля, 18:05

В приемных МАДИ начали следить за выдачей разрешений на возврат машин

парковки автомобили офисы видеонаблюдения МАДИ выдача разрешений

В приемных Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) установили видеокамеры. С их помощью будут наблюдать за процессом выдачи разрешений на возврат машин, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инспекции.

"Система установлена с целью круглосуточного наблюдения за приемными МАДИ, а также за центральным офисом, расположенным по адресу: Большой Палашевский переулок, дом 15", – отметили в пресс-службе.

Благодаря видеозаписи можно будет при необходимости поднять архивы и получить полную визуальную информацию по конкретной ситуации. Помимо этого, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций охрана на них оперативно отреагирует.

В Москве откроют допофисы по возврату эвакуированных машин

"Система позволила руководству лично проследить за работой сотрудников инспекции и оптимизировать процесс выдачи разрешений на возврат машин", – рассказали в МАДИ.

Напомним, получить разрешение на возврат автомобиля, эвакуированного за нарушение правил парковки, сейчас можно по следующим адресам:

  • спецстоянка на улице 2-я Мытищинская, владение 2А;
  • спецстоянка на проезде Энтузиастов, владение 3;
  • улица Миклухо-Маклая, дом 38, строение 1 со спецстоянок по адресам: проезд Одоевского, владение 3; улица Подольских Курсантов, владение 7А; улица Грайвороновская, владение 40 А;
  • улица Туристская, дом 21 со спецстоянки по адресу улица Шеногина, владение 3;
  • Большой Палашевский переулок, дом 15 (основное здание МАДИ).

Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: (495) 539-22-99. Сотрудники МАДИ выдают разрешения в круглосуточном режиме.

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Отметим, ожидается, что в этом году приемные Московской административной дорожной инспекции появятся в каждом округе столицы. Также планируется запустить систему электронной очереди в пунктах выдачи разрешений о возврате авто.

Первые два терминала электронной очереди к апрелю 2015 года установят в самых загруженных пунктах. Скорее всего, систему опробуют на главном офисе МАДИ в Большом Палашевском переулке, где автовладельцы могут получить документы на возврат машины круглосуточно, вне зависимости от того, на какую штрафстоянку ее увезли.

Сюжет: Эвакуация автомобилей в Москве

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