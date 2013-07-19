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19 июля 2013, 11:04

Город

Платную парковку в пределах Садового кольца вводить не планируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент транспорта опроверг информацию о расширении зоны платной парковки до пределов Садового кольца. Об этом накануне написал ряд СМИ.

"Префектурой ЦАО г. Москвы была распространена недостоверная информация о планах по расширению зоны платной парковки до пределов Садового кольца", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте пояснили, что разметка парковочных мест, которую сейчас наносят на улично-дорожной сети города в пределах Садового кольца, связана с благоустройством города и упорядочиванием парковки.

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Сюжет: Платные парковки в Москве
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