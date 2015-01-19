Парковка в Новоспасском переулке стала платной по просьбам москвичей

Парковка в Новоспасском переулке стала платной по просьбам жильцов

Парковка в Новоспасском переулке Москвы с 19 января стала платной по просьбе самих жителей переулка, сообщает телеканал "Москва 24".



Новоспасский переулок расположен в Таганском районе между Садовым кольцом и ТТК. После включения переулка в зону платной парковки его жителям будут доступны все льготы по оплате. Резиденты имеют право оставлять свой автомобиль бесплатно с 20.00 до 08.00.

Как отметил руководитель ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Александр Гривняк, тариф будет фиксированным - 40 рублей в час. Такой тариф установлен в рамках Третьего транспортного кольца. Парковка внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей в час, внутри Садового – 60 рублей в час. Прогрессивная шкала по-прежнему действует только в "Москве-Сити".

Для круглосуточной стоянки необходимо заплатить 3 000 рублей в год. Разрешение действительно в течение года, затем его нужно будет оформлять заново.

В Новоспасском переулке уже установлены знаки, информирующие водителей о том, что парковка платная. Также есть сведения о том, как оплатить стоянку. Паркоматов пока нет, поэтому платить можно с помощью СМС или мобильного приложения, которое нужно установить на смартфон.

По словам Александра Гривняка, сейчас парковку можно вводить точечно по переулкам. Просьбы местных жителей рассматриваются и, если это необходимо, вводится платная стоянка.

Проконсультироваться по вопросам парковки можно по телефону единого контактного центра "Московского паркинга": 8 (495) 539-54-54. Карту парковок вы найдете здесь.

Начальник дирекции стратегического развития ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" Ксения Бродуленко подчеркнула, что аналогичные предложения от москвичей по созданию платных парковок рассматриваются в настоящий момент. Вместе с местными жителями специалисты корректируют схему платных парковок.

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

Как сообщалось ранее, более 30 процентов пользователей системы "Активный гражданин" планируют получить резидентное разрешение на парковку в новой зоне, свидетельствуют электронного голосования.

Оформить разрешение можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось о выдаче более 15 тысяч резидентных разрешений в новой зоне платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Напомним, в 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах ТТК. 25 декабря ввели новую зону, которая охватывает улицы между Садовым и ТТК, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом - 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Жители районов, которые находятся в зонах платной парковки, могут получить резидентские разрешения за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы.