На паркоматы в Москве нанесут новый символ рубля

На столичные паркоматы нанесут новый символ рубля

До 25 декабря в пределах Садового кольца установят 350 новых паркоматов, их дизайн разработала студия Артемия Лебедева, сообщила M24.ru пресс-секретарь ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Ксения Бродуленко. На фронтальной части новых терминалов (эскизы есть в распоряжении M24.ru) размещен недавно принятый Центральным банком новый знак рубля.

Сами паркоматы стали более компактными, они выполнены в черном корпусе, по бокам нанесен крупный логотип парковки. На верхней части паркомата расположена панель для зарядки солнечных батарей. Вводить номер машины на новом паркомате можно будет при помощи расположенной под монитором клавиатуры - сейчас эта функция доступна только на сенсорном экране терминалов. Сенсорные экраны плохо отзываются на прикосновения руки в перчатке, что вызывает дискомфорт у водителей при работе с паркоматом зимой.

Фото: департамент транспорта Москвы

Ксения Бродуленко отметила, что на клавиатуре будут русские и латинские символы для ввода российских и иностранных номеров. Кроме того, на панели управления появится кнопка, которая будет отображать условия парковки для инвалидов. Напомним, для москвичей и жителей области с ограниченными возможностями стоянка в платной зоне сейчас бесплатна, но для того, чтобы ею воспользоваться, нужно получить разрешение через портал госуслуг или МФЦ.

Официальное графическое изображение рубля было утверждено Центральным Банком России 11 декабря. Утвержденный символ – перечеркнутая буква "Р", стал самым популярным знаком по итогам общественного обсуждения, проведенного с 5 ноября по 5 декабря. В опросе приняли участие почти 280 тысяч человек.



Фото: департамент транспорта Москвы

Основатель галереи Street-kit куратор проекта "Граффити-помощь" Сабина Чагина полагает, что новый дизайн паркоматов подойдет столичным улицам больше, чем их предыдущее оформление. "И сам знак рубля мне нравится – из всех предложенных ЦБ вариантов выбранный был самым лаконичным. Правда, на самом паркомате его изображение получилось непропорционально большим, и расположение символа очень низкое,− отметила Чагина. − Из-за этого знак скорее ориентирован на детей, а не на взрослых." Эксперт отметила, что уже видела на улицах города "стрит-арт", который обыгрывал превращения знака платной парковки в новый символ рубля.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков уверен, что новый дизайн паркоматов пойдет на пользу столичным улицам. "Нынешние паркоматы внутри Бульварного кольца не радуют глаз", − отметил Мухортиков. Среди главных плюсов новой конструкции эксперт выделил компактность черных паркоматов, они занимают на тротуаре не так много места, как нынешние.

Эксперт "Синих ведерок" Андрей Филин отметил, что для горожан главным остается не вопрос дизайна терминалов, а подключение к ним новых возможностей. "Автомобилистам важно, чтобы новые паркоматы начали принимать наличные деньги или работать с картой "Тройка" для удобного безналичного расчета", − пояснил эксперт. - Стоящие в пределах Бульварного кольца паркоматы часто подводят автовладельцев, отказываясь принимать оплату. Хотелось бы, чтобы новые терминалы, прежде всего, работали без ошибок".

Напомним, что в ноябре этого года власти заявили о расширении зоны платной парковки до Садового кольца к 25 декабря. В центре города появится 13225 новых платных машино-мест, 350 паркоматов и 75 информационных табло. На установку новых паркоматов было потрачено порядка 200 млн рублей. Кроме того, уже изменилась стоимость парковки - с 5 декабря час стоянки внутри Бульварного кольца обходится водителям в 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца будет стоить 16 тысяч рублей, годовой - 160 тысяч. В остальных районах зоны платной парковки абонемент на месяц можно будет купить за 12 тысяч, на год - за 120 тысяч рублей. На сегодняшний день паркоматы принимают в качестве оплаты только парковочные карты на 500 и 1000 рублей, а также банковские карты. Кроме того, стоянку можно оплатить через терминалы QIWI и "Элекснет", а также с помощью SMS, мобильного приложения и "личного кабинета" сайта "Парковки Москвы".

Дарья Миронова, Марина Курганская