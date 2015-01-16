В заповеднике "Царицыно" появилась платная парковка

В музее-заповеднике "Царицыно" появилась платная парковка, сообщает пресс-служба комплекса. Охраняемая стоянка расположена в сотне метров от входа на территорию музея-заповедника (со стороны станции метро "Царицыно"), на улице Тюрина.

Билет в музей или на концерт дает право на три бесплатных часа. По истечении трех часов стоимость парковки составит 100 рублей за каждый полный или неполный час.

Льгота не действует в дни бесплатного посещения музея.

Бесплатные парковки на территории "Царицыно" работают в прежнем режиме.

Напомним, возле метро "Царицыно" построена плоскостная парковка на 1,2 тысяч машиномест, она оборудована Wi-Fi и видеонаблюдением. На ее месте к 2020 году планируют построить ТПУ.

Дизайн транспортно-пересадочного узла у метро "Царицыно" будет выполнен в архитектурном стиле Большого Царицынского дворца, рассказал М24.ru пресс-секретарь Дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко. Предполагается, что ТПУ "Царицыно" будет девятиэтажным плюс три подземных яруса, он займет площадь 274,2 тысяч кв. метров. Там организуют более 2 тысяч машиномест.