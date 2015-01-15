Число задержек наземного транспорта из-за неправильной парковки снизилось

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Количество задержек наземного городского транспорта из-за неправильно паркующихся автомобилей сократилось в 2014 году в среднем на 37%, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"В целом по городу по итогам 2014 года количество задержек в движении наземного городского транспорта сократилось на 37%. Речь идет именно о задержках, вызванных неправильной парковкой. Например, после того, как была размечена зона платной парковки, автомобилисты перестали оставлять машины на трамвайных путях", - рассказали в Мосгортрансе.

При этом количество задержек в отдельных районах в центре города сократилось на 50%.

Ранее генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов отмечал, что выделенные полосы для общественного транспорта позволили увеличить на 15-30% скорость движения автобусов, трамваев и троллейбусов. При этом пассажиропоток на "выделенках" превышает 1,2 миллиона человек по будним дням.

Всего в Москве организовано более 200 километров выделенных полос. Михайлов добавил, что их количество может увеличиться до 300 километров.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что платные парковки снизили загруженность улично-дорожной сети на 25% в 2014 году. Также за год сократилось на 5% число заторов в столице. Снижение числа заторов произошло впервые за четыре года, и горожане стали тратить меньше времени на поездки в вечерние и утренние часы пик, заявлял Ликсутов.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Парковка на улицах в центре столицы стала платной с 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

Стоимость парковки зависит от зоны: оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом - за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составляет 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент.