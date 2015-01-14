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14 января 2015, 15:15

Парковка в Новоспасском переулке станет платной по просьбам жителей

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Парковка в Новоспасском переулке стала платной с 19 января

В Новоспасском переулке Таганского района с 19 января вводится платная автомобильная парковка. Об этом журналистам сообщил директор ГКУ "Администратора московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

По словам Гривняка, сейчас парковку можно вводить точечно по переулкам. Просьбы местных жителей рассматриваются и, если это необходимо, вводится платная стоянка, сообщает корреспондент M24.ru.

Проконсультироваться по вопросам парковки можно по телефону единого контактного центра "Московского паркинга": 8 (495) 539-54-54. Карту парковок вы найдете здесь.

Как изменится зона платной парковки

Ранее сообщалось о выдаче более 15 тысяч резидентных разрешений в новой зоне платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

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Напомним, в 2014 году зона платной парковки расширялась трижды. 1 июня были введены платные парковки в районе делового центра "Москва-Сити", 1 августа зона платной парковки была организована на 153 улицах в пределах ТТК. 25 декабря ввели новую зону, которая охватывает улицы между Садовым и ТТК, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом - 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Жители районов, которые находятся в зонах платной парковки, могут получить резидентские разрешения за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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