В новогодние праздники столичные дороги разгрузятся на 20 процентов

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В новогодние праздники столичные дороги разгрузятся примерно на 20 процентов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя "Центра организации дорожного движения" Александра Полякова.

"В праздничные дни люди не едут концентрированно в час пик, чтобы за час добраться до работы. В выходные нет ограничений по времени", - отметил Поляков.

По словам замруководителя "Центра организации дорожного движения" парковочные места при этом будут заняты. "Это стандартная ситуация для воскресного дня", - уточнил он.

Отметим, что в предновогодние дни загруженность дорог в Москве возрастет в среднем на треть. Об этом ранее сообщил первый замруководителя "Центра организации дорожного движения" Александр Ходаков. Это связано с возможными снегопадами, ростом количества уборочной техники и поездками за праздничными покупками.

"В декабре ожидается существенное увеличение количества транспортных средств в городе. Дорожная ситуация может заметно ухудшаться по ряду причин. Это возможность неблагоприятных погодных условий и увеличение количества поездок, связанных с сезоном покупок. Просим водителей выбирать внепиковые часы и по возможности пользоваться общественным транспортом", - рассказал Ходаков.