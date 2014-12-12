Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12 декабря 2014, 12:16

В новогодние праздники столичные дороги разгрузятся на 20 процентов

парковки дороги Александр Поляков скорость новогодние праздники

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В новогодние праздники столичные дороги разгрузятся примерно на 20 процентов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя "Центра организации дорожного движения" Александра Полякова.

"В праздничные дни люди не едут концентрированно в час пик, чтобы за час добраться до работы. В выходные нет ограничений по времени", - отметил Поляков.

Ссылки по теме

По словам замруководителя "Центра организации дорожного движения" парковочные места при этом будут заняты. "Это стандартная ситуация для воскресного дня", - уточнил он.

Отметим, что в предновогодние дни загруженность дорог в Москве возрастет в среднем на треть. Об этом ранее сообщил первый замруководителя "Центра организации дорожного движения" Александр Ходаков. Это связано с возможными снегопадами, ростом количества уборочной техники и поездками за праздничными покупками.

"В декабре ожидается существенное увеличение количества транспортных средств в городе. Дорожная ситуация может заметно ухудшаться по ряду причин. Это возможность неблагоприятных погодных условий и увеличение количества поездок, связанных с сезоном покупок. Просим водителей выбирать внепиковые часы и по возможности пользоваться общественным транспортом", - рассказал Ходаков.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать