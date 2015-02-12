Паркинг над Алабяно-Балтийским тоннелем достроят до конца года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Многоуровневую автостоянку над Алабяно-Балтийским тоннелем планируется завершить до конца года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, это позволило сэкономить бюджетные деньги и ускорить сроки строительства самого тоннеля. Всего над перекрытием подземной магистрали появятся две многоуровневые стоянки более чем на 570 машино-мест.

Ранее M24.ru сообщало, что Алабяно-Балтийский тоннель может начать работу в полном объеме на рубеже февраля-марта этого года.

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Напомним, Алабяно-Балтийский тоннель будет достраивать городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось этим проектом, обанкротилось.

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.

Шестиполосный тоннель будет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.