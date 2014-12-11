Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11 декабря 2014, 20:24

Еще пять улиц столицы станут односторонними до конца года

парковки дороги улицы парковка одностороннее движение

Фото: M24.ru

По просьбам жителей "Центр организации дорожного движения" до конца года введет одностороннее движение на пяти улицах Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе ЦОДД.

За счет этого у москвичей появится возможность парковаться по обеим сторонам 1-го Новокузнецкого, Вишняковского, Нащокинского, Сеченовского и Барыковского переулков.

По 1-му Новокузнецкому переулку можно будет ехать в сторону улицы Пятницкая; по Вишняковскому переулку - в сторону улицы Большая Татарская; по Нащокинскому переулку - в сторону переулка Сивцев Вражек; по Сеченовскому переулку - в сторону улицы Остоженка; по Барыковскому переулку - в сторону улицы Пречистенка.

Как отметили в ЦОДД, на этих улицах из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта.

На сайте ЦОДД было организовано голосование, по итогам которого жители выступили за введение одностороннего движения.

После рассмотрения поступивших от жителей писем специалисты проверили каждый адрес, изучили транспортные потоки и оценили целесообразность введения одностороннего движения. В центре напомнили, что одностороннее движение вводится только на тех участках улиц, где существует высокая связность улично-дорожной сети.

Какие улицы станут односторонними с декабря

Ссылки по теме

Напомним, 55 улиц между Садовым кольцом и ТТК станут односторонними до 25 декабря. Это позволит организовать на них платные парковочные места с двух сторон, а также увеличить пропускную способность.

25 декабря в Москве вводится новая зона платной парковки. Она охватит улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом (пять). В список, в том числе, вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать