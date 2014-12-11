Еще пять улиц столицы станут односторонними до конца года

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По просьбам жителей "Центр организации дорожного движения" до конца года введет одностороннее движение на пяти улицах Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе ЦОДД.

За счет этого у москвичей появится возможность парковаться по обеим сторонам 1-го Новокузнецкого, Вишняковского, Нащокинского, Сеченовского и Барыковского переулков.

По 1-му Новокузнецкому переулку можно будет ехать в сторону улицы Пятницкая; по Вишняковскому переулку - в сторону улицы Большая Татарская; по Нащокинскому переулку - в сторону переулка Сивцев Вражек; по Сеченовскому переулку - в сторону улицы Остоженка; по Барыковскому переулку - в сторону улицы Пречистенка.

Как отметили в ЦОДД, на этих улицах из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта.

На сайте ЦОДД было организовано голосование, по итогам которого жители выступили за введение одностороннего движения.

После рассмотрения поступивших от жителей писем специалисты проверили каждый адрес, изучили транспортные потоки и оценили целесообразность введения одностороннего движения. В центре напомнили, что одностороннее движение вводится только на тех участках улиц, где существует высокая связность улично-дорожной сети.

Какие улицы станут односторонними с декабря

Напомним, 55 улиц между Садовым кольцом и ТТК станут односторонними до 25 декабря. Это позволит организовать на них платные парковочные места с двух сторон, а также увеличить пропускную способность.

25 декабря в Москве вводится новая зона платной парковки. Она охватит улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом (пять). В список, в том числе, вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная.