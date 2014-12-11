Расширение зоны платной парковки не затронет жилые кварталы - АМПП

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Расширение зоны платной парковки, если и будет, в любом случае не затронет жилые кварталы, рассказала директор по развитию ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Ксения Бродуленко, сообщает Агентство "Москва".

"Наша позиция заключается в том, чтобы вводить платную парковку точечно - возле объектов притяжения людей", - отметила Бродуленко. Она подчеркнула, что зона платной парковки в Москве может быть расширена только по просьбам жителей города.

Напомним, 25 декабря в Москве вводится новая зона платной парковки. Она охватит улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Как изменится зона платной парковки

Платная зона за ТТК охватит улицы в восьми районах. Больше всего их будет в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом районе (пять).

В список в том числе вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная.

После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест.

Где появятся новые платные парковки

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК – 40 рублей в час. Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового – 12 тысяч, за Садовым – 8 тысяч рублей.

Стоит отметить, что парковка по воскресеньям и праздничным дням - бесплатна. В новогодние праздники жители смогут бесплатно парковать свои автомобили с 1 по 8 января.

Около 10 тысяч жителей районов, где будет введена платная парковка, уже получили резидентные разрешения. Около 200 заявок было отправлено через сайт госуслуг.

Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч.