На месте снесенных пятиэтажек в ЗелАО продолжат создавать парковки

"Час префекта": Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов

В Зеленограде на месте снесенных пятиэтажек продолжается организация парковок для жителей округа. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов.

Снос пятиэтажек завершили в 2009 году. На их месте образовались временно свободные площадки. Со временем на освободившемся месте появятся жилые дома с подземными гаражами. Но пока потребности в срочном строительстве у округа нет.

"В ближайшие 5 лет этого не будет и мы решили использовать это место под парковки во дворах", – отметил Смирнов.

Он рассказал, что в 2011-2012 годах на месте снесенных пятиэтажек появилось около 600 парковочных мест. В 2013 году организация парковок будет продолжена.