В Москве заработал сервис помощи автомобилистам Parkmen

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В столице в тестовом режиме заработал сервис Parkmen, который поможет автомобилистам избежать эвакуации машины и рассказать о нарушениях правил парковки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева.

Он отметил, что любой участник дорожного движения с помощью сервиса может сообщить о работе эвакуатора или обратиться с просьбой убрать автомобиль без открытия своих персональных данных.

По словам Канаева, после регистрации пользователям сайта присваивается абонентский номер, который можно вписать на карточку вместе с номером колл-центра и закрепить на лобовом стекле своего автомобиля.

С помощью этих номеров водители и смогут общаться друг с другом. Например, когда автомобилист захочет предупредить кого-то о приближении эвакуатора, ему нужно позвонить в колл-центр и передать сообщение для абонента под номером, указанном на стекле.

Канаев рассказал, что идея подобного сервиса возникла еще в прошлом году.

"Проблема с парковкой стоит очень остро, и люди готовы вступить в открытое противостояние с эвакуаторами, а другие участники дорожного движения - с теми автомобилями, которые паркуются на детских площадках", – добавил Канаев.

Правила эвакуации автомобиля

В начале июля 2014 года столичные власти запустили SMS-сервис для общения на дороге водителей, знающих только госномер "соседа" по транспортному потоку. Сервис позволяет водителям предупредить друг друга об эвакуации, попросить разблокировать свой автомобиль на парковке, оставить сообщение о царапинах и даже познакомиться.

Для того, чтобы можно было воспользоваться сервисом, оба водителя должны быть зарегистрированы в единой мобильной платформе правительства Москвы (ЕМП), а их мобильные телефоны – привязаны к госномерам их машин. Услуга предоставляется бесплатно, сотовые операторы также не берут за нее комиссию.

Напомним, осенью прошлого года несколько жителей столицы пытались помешать транспортировке своих автомобилей на штрафстоянку.

Так, Дмитрий Афанасьев оставил машину в неположенном месте на улице Верхние Поля. Когда автомобиль стали эвакуировать, Афанасьев сел в него и помешал процессу. Позже суд признал водителя виновным по статье КоАП "Умышленное повреждение или срыв печати" и назначил арест на пять суток.

Позже действия Афанасьева повторил Константин Алтухов. Он почти сутки просидел в автомобиле, который пытались эвакуировать. История произошла 15 октября, но опустить машину на землю удалось только на следующий день.

Примеру Алтухова последовал еще один человек – 16 октября он закрылся в своей машине, когда ее хотели эвакуировать. Правда, его довольно быстро уговорили покинуть автомобиль и транспортное средство увезли на штрафстоянку.

21 ноября в Москве произошел новый инцидент, связанный с эвакуацией автомобиля. Мужчина, заперся в своем авто, не дав эвакуаторщикам его забрать. Вместе с ним в машине находился ребенок.

Автомобилистов, закрывающихся в салоне машин, погруженных на эвакуатор, прозвали "паркменами".