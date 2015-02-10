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10 февраля, 17:22

В Москве заработал сервис помощи автомобилистам Parkmen

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В столице в тестовом режиме заработал сервис Parkmen, который поможет автомобилистам избежать эвакуации машины и рассказать о нарушениях правил парковки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева.

Он отметил, что любой участник дорожного движения с помощью сервиса может сообщить о работе эвакуатора или обратиться с просьбой убрать автомобиль без открытия своих персональных данных.

По словам Канаева, после регистрации пользователям сайта присваивается абонентский номер, который можно вписать на карточку вместе с номером колл-центра и закрепить на лобовом стекле своего автомобиля.

С помощью этих номеров водители и смогут общаться друг с другом. Например, когда автомобилист захочет предупредить кого-то о приближении эвакуатора, ему нужно позвонить в колл-центр и передать сообщение для абонента под номером, указанном на стекле.

Канаев рассказал, что идея подобного сервиса возникла еще в прошлом году.

"Проблема с парковкой стоит очень остро, и люди готовы вступить в открытое противостояние с эвакуаторами, а другие участники дорожного движения - с теми автомобилями, которые паркуются на детских площадках", – добавил Канаев.

Правила эвакуации автомобиля

В начале июля 2014 года столичные власти запустили SMS-сервис для общения на дороге водителей, знающих только госномер "соседа" по транспортному потоку. Сервис позволяет водителям предупредить друг друга об эвакуации, попросить разблокировать свой автомобиль на парковке, оставить сообщение о царапинах и даже познакомиться.

Для того, чтобы можно было воспользоваться сервисом, оба водителя должны быть зарегистрированы в единой мобильной платформе правительства Москвы (ЕМП), а их мобильные телефоны – привязаны к госномерам их машин. Услуга предоставляется бесплатно, сотовые операторы также не берут за нее комиссию.

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Напомним, осенью прошлого года несколько жителей столицы пытались помешать транспортировке своих автомобилей на штрафстоянку.

Так, Дмитрий Афанасьев оставил машину в неположенном месте на улице Верхние Поля. Когда автомобиль стали эвакуировать, Афанасьев сел в него и помешал процессу. Позже суд признал водителя виновным по статье КоАП "Умышленное повреждение или срыв печати" и назначил арест на пять суток.

Позже действия Афанасьева повторил Константин Алтухов. Он почти сутки просидел в автомобиле, который пытались эвакуировать. История произошла 15 октября, но опустить машину на землю удалось только на следующий день.

Примеру Алтухова последовал еще один человек – 16 октября он закрылся в своей машине, когда ее хотели эвакуировать. Правда, его довольно быстро уговорили покинуть автомобиль и транспортное средство увезли на штрафстоянку.

21 ноября в Москве произошел новый инцидент, связанный с эвакуацией автомобиля. Мужчина, заперся в своем авто, не дав эвакуаторщикам его забрать. Вместе с ним в машине находился ребенок.

Автомобилистов, закрывающихся в салоне машин, погруженных на эвакуатор, прозвали "паркменами".

Сюжеты: Тренды города: все, что волнует столицу Эвакуация автомобилей в Москве

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