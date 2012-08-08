Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08 августа 2012, 10:25

В Лужниках и в парке Горького появятся парковки для инвалидов

парковки Лужники инвалиды префектура Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков ЦПКиО имени Горького

Вести.ру

До 1 сентября в Парке Горького и в Лужниках появится дорожная разметка, обозначающая парковочные места для инвалидов.

Организацией парковок для автомобилей инвалидов займется дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО. Финансирование этих мер будет вестись за счет средств свободных бюджетных ассигнований по статье "Ремонт объектов дорожного хозяйства (капитальный ремонт)" в 2012 году.

Как сообщает портал префектуры ЦАО, парковки для инвалидов - одно из мероприятий, направленных на обеспечение комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями.

"Мы хотим, чтобы жители с ограниченными физическими возможностями были полноценными членами окружного сообщества и принимали активное участие в общественной жизни города, во всех культурных, спортивных и праздничных мероприятиях, - заявил префект ЦАО Сергей Байдаков. - Мы против того, чтобы они замыкались в четырех стенах, и поэтому будем последовательно повышать качество их жизни".

Напомним, помимо введения специальных парковок власти ЦАО также намерены построить игровые площадки для детей-инвалидов. Кроме того, в Центральном округе для лиц с ограниченными возможностями действуют 10 отделений социальной реабилитации и клубы для общения инвалидов тяжелых категорий. В 2012 году для колясочников понизили бортового камня в 188 дворах. Также 30 дворовых спортивных площадок и 7 объектов Москомспорта оснащены объектами для удобства доступа инвалидов.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать