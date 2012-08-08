В Лужниках и в парке Горького появятся парковки для инвалидов

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До 1 сентября в Парке Горького и в Лужниках появится дорожная разметка, обозначающая парковочные места для инвалидов.

Организацией парковок для автомобилей инвалидов займется дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ЦАО. Финансирование этих мер будет вестись за счет средств свободных бюджетных ассигнований по статье "Ремонт объектов дорожного хозяйства (капитальный ремонт)" в 2012 году.

Как сообщает портал префектуры ЦАО, парковки для инвалидов - одно из мероприятий, направленных на обеспечение комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями.

"Мы хотим, чтобы жители с ограниченными физическими возможностями были полноценными членами окружного сообщества и принимали активное участие в общественной жизни города, во всех культурных, спортивных и праздничных мероприятиях, - заявил префект ЦАО Сергей Байдаков. - Мы против того, чтобы они замыкались в четырех стенах, и поэтому будем последовательно повышать качество их жизни".

Напомним, помимо введения специальных парковок власти ЦАО также намерены построить игровые площадки для детей-инвалидов. Кроме того, в Центральном округе для лиц с ограниченными возможностями действуют 10 отделений социальной реабилитации и клубы для общения инвалидов тяжелых категорий. В 2012 году для колясочников понизили бортового камня в 188 дворах. Также 30 дворовых спортивных площадок и 7 объектов Москомспорта оснащены объектами для удобства доступа инвалидов.