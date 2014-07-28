В Москве появился навигатор по местам активного отдыха

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

На Портале открытых данных Москвы заработал навигатор по местам активного отдыха.



Посетителям сайта доступна информация о графике работы парков и контактные данные. Пользователи также могут добавить на портал новые площадки или же поправить информацию по уже имеющимся.

В списке мест отдыха - "Сокольники", "Серебряный бор", парки "Красная Пресня", "Екатерининское" и другие. Искать подходящее место для отдыха можно и по округам. Больше всего их в центре – семь зон. Всего в таблице 24 площадки. У каждого парка есть описание и список объектов на территории: места для пикника, прокаты спортивного инвентаря, площадки для настольных игр и пляжных видов спорта и т.д. Подбирать место можно также по разделам: отдых у воды, активный отдых, семейный отдых, игровые виды спорта и другим.

Любители экстремальных видов спорта смогут найти их в таблице портала. Подобрать площадку можно также на единой карте Москвы.

Ранее на портале открытых данных появилась карта летних кинотеатров. В списке указано шесть кинотеатров: в Парке искусств "Музеон", "Пионер Летний" в Парке Горького и кинотеатр в парке "Фили". Посмотреть кино также можно в паке "Красная Пресня", "Бабушкинский" и "Сокольниках".

"Мосгорсправка": Что можно узнать на Портале открытых данных

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Как ранее сообщалось, электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются почти 3 млн москвичей.