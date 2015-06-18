За выпускным в парке Горького можно будет следить онлайн

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Сервис "Окно в город" в ночь с 19 на 20 июня проведет прямую трансляцию празднования выпускного вечера в парке Горького. Трансляция будет доступна с 68 камер, сообщается на сайте проекта.

Камеры, расположенные практически во всех частях парка, позволят не только наблюдать за праздником в прямом эфире, но и заглянуть за кулисы главного выпускного страны, посмотрев, как площадка готовится к событию, как устанавливают оборудование, как репетируют артисты.

В частности, в объектив камер попадут входы в парк, Пионерский пруд, где планируется водное шоу, главная и дополнительная сцены, танцевальная зона, фуд-корт, а также многие аллеи и дорожки.

Парк будет открыт для входа с 20 часов 19 июня до 06 часов 20 июня. Все выпускники пройдут по красной ковровой дорожке, где смогут сделать селфи.

"Интервью": Ольга Захарова рассказала о выпускном в парке Горького

В парке будет семь зон и 20 площадок, выпускников ожидают танцевальные, водные и другие активности. Для девушек будет организована зона "бьюти", где они смогут сделать макияж.

Начиная с 20.00 в парке будут работать танцоры оригинальных жанров, эквилибристы, воздушные акробаты, акробаты – "джамперы", цирковые артисты, мимы, аниматоры, фокусники, спортсмены уличных видов спорта (роллеры, скейтеры, моновелосипедисты). В 21.00 на Пушкинской набережной профессиональные хореографы проведут со всеми желающими массовый танцевальный флеш-моб.

В 22.00 у главного фонтана состоится танцевальное представление с участием артистов экспериментального AQUA-балета. В полночь выпускников поздравит Сергей Собянин, после чего на территории Пионерского пруда начнется водное шоу с участием спортсменов FLYBOARD. Завершится шоу праздничным фейерверком. В салюте прозвучит 1147 залпов.

В 01.30 на главной сцене начнется концерт с участием современных молодежных исполнителей, в том числе "Iowa", "Пицца", "Каста". Отметим, что выбирали исполнителей сами выпускники в проекте "Активный гражданин". С 04.30 и до шести утра состоится дискотека.

Более подробно с информацией о московском выпускном – 2015 можно ознакомиться на сайте mosgor-fest.ru.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что в каждой школе могут организовать свой вечер. Но власти призывают руководства школ не участвовать в организации выпускных в ресторанах и теплоходах, чтобы не нести за это ответственность.

Сервис онлайн-трансляций городских событий с камер видеонаблюдения "Окно в город" был запущен в конце 2014 года. В дни новогодних каникул москвичи могли с его помощью оценить обстановку на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и загруженность главных городских катков, а в Крещение – понаблюдать за местами обрядовых купаний в нескольких районах Москвы.

Кроме того, за трансляцией репетиций парада Победы и акции "Бессмертный полк" следило рекордное количество пользователей – 50 тысяч.