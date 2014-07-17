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17 июля 2014, 15:53

Запрещать сигвеи в парках никто не будет – замдиректора Мосгорпарка

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Сигвеи разрешены в семи столичных парках – замдиректора Мосгорпарка

Запрещать сигвеи в парках никто не будет, рассказала в эфире радио "Москва FM" заместитель директора Мосгорпарка Светлана Максимченко. По ее словам, каждый парк сам принимает решение о том, будут ли у них сигвеи.

Сигвеи

Двухколесные электрические самокаты, могут развивать скорость до 20 км/ч, выдерживают нагрузку до 140 кг. Они могут передвигаться как по асфальту, так и по грунту.


Ранее в "Известиях" появилась информация, что мэрия отказалась от проката этого вида транспорта в парке Горького из-за столкновений и травм. Двухколесные электрические самокаты развивают немалую скорость — до 20 км/ч, поэтому столкновения с пешеходами опасны.

"Проблема преувеличена. Такое решение принято администрацией Парка Горького, а не мэрией. Оно связано с большим количеством отдыхающих в этом месте, на сигвее там достаточно сложно проехать. Они не запрещены, а просто исчезли из пункта проката в этом году. Если вы придете туда со своим, то вас пустят", - прокомментировала Максимченко.

По ее словам, такое решение приняли далеко не все парки. В "Сокольниках", например, сигвеи есть, там имеются участки, по которым на них безопасно кататься. "Они есть как минимум в семи столичных парках", - сказала она.

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"Во всех европейских городах этот вид транспорта популярен, люди катаются на нем по центру города в еще большей толпе людей. Если бы это было небезопасно, там бы его давно уже запретили", - добавил руководитель прокатного центра "Сигвей-центр" Вячеслав Бизяев.

Он отметил, что научиться управлять этим транспортным средством можно быстрее, чем велосипедом, его скорость сопоставима со скоростью небольшого самоката.

Как ранее сообщало M24.ru, в центре столицы в пешеходных зонах могут организовать экскурсионные туры на сигвеях. Столичные власти готовы рассмотреть варианты маршрутов, если представители бизнеса подготовят соответствующие предложения. Такие туры очень популярны в Европе. Они отличаются как по длительности, так и по цене.

Сюжет: Зеленая Москва: как развиваются столичные парки

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