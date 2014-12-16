В Москворецком парке снесли базы по производству бетона

Фото: mosproc.ru

В Москворецком парке снесли несколько незаконно возведенных баз по производству бетона. Строения располагались на особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что на земельных участках по улице Нижние Мневники, владение 6, в различные периоды располагались производственные базы компаний, торгующих бетоном.

Суд признал деятельность этих организаций на территории парка незаконной, но, несмотря на это, коммерсанты не спешили покидать Москворецкий парк.

В итоге строения так и не были демонтированы самими владельцами. Сносить здания пришлось судебным приставам.

В настоящее время на территории парка не осталось самостроя. Базы демонтированы, а оставшийся после сноса мусор убрали.