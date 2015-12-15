В каких парках появятся самые большие горки в столице

Самые большие горки в столице появятся в парках

Горки в парках Москвы уже монтируются. Подробнее о развлечениях в столичных парках в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Симоненко.

"На Крымской набережной уже установлен каркас трехскатной горки. Осталось дождаться температуры, при которой лед не будет таять. После этого горки зальют и уже можно будет кататься", – рассказала Симоненко.

Тюбинговые горки в московских парках обещают сделать самыми большими в столице.

По словам эксперта, в этом году появится много горок не только в центре Москвы, но и в парках на окраинах города. Причем, на многих из них тюбинги можно взять в прокат.

"Всего две горки в этом году будут платными. Это "The Горка" и горка на Поклонной горе, на остальных можно кататься совершенно бесплатно", – добавила Симоненко.

Напомним, в московских парках появились теплые скамейки. Одна из них есть на катке в парке Горького, где ее подогревают специальные модули. В "Филях" три теплые лавочки установлены возле главного входа.

В некоторых зонах отдыха обустроили для горожан шатры, в которых можно согреться. Они есть в парках имени Артема Боровика и 850-летия Москвы.

В "Сокольниках" с наступлением холодов каждый год открываются костровые зоны – они появятся на Главной и Песочной аллеях, 4-м Лучевом просеке рядом с катком "Лед" и Майском просеке.