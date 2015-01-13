Конные прогулки у водопада: как изменится парк "Митино"

Фото: conceptmitino.ru/

Московское жюри объявило победителя конкурса на разработку концепции развития парка "Митино". Обновлением парка займется команда российских архитекторов во главе с мастерской ландшафтного дизайна ARTEZA. В объединение вошли также архитектурное бюро Form, компания Russian Research Group и консалтинговая компания "Ай Про".

M24.ru пообщалось с ведущим ландшафтным архитектором мастерской ARTEZA Евгенией Дудиной и сооснователем архитектурного бюро Form Верой Одынь и выяснило, какие перемены ожидают "Митино" в ближайшем будущем.

Ландшафтный парк "Митино" Территория ландшафтного парка "Митино" была заселена еще в конце первого тысячелетия до нашей эры. В восточной части парка сохранились курганы – языческие погребальные холмы. Территория ландшафтного парка "Митино" была заселена еще в конце первого тысячелетия до нашей эры. В восточной части парка сохранились курганы – языческие погребальные холмы. В годы правления Ивана Грозного местность оказалась заброшенной, и курганы поросли лесом. В конце XIX-начале XX веков в Митине появился кирпичный завод. В 1933 году землю отдали Московскому тресту хлебопечения для строительства дачного поселка. В начале 1990-х началась массовая застройка микрорайона Митино и дачный поселок расселили. Именно тогда археологи исследовали территорию парка и обнаружили множество памятников с тысячелетней историей. Территория получила статус памятника истории и культуры, не подлежащего застройке, и в каньоне речки Барышихи разбили ландшафтный парк. Перепады высот в нем достигают 30 метров.

Обустройство парка началось в начале 2000-х годов. Однако по мнению собеседниц M24.ru, многие планы по развитию Митина так и не воплотились в жизнь. Сейчас в парке плохо развита инфраструктура, на огромном Пенягинском пруду так и не построили зону отдыха, а речка Барышиха почти полностью забрана в трубы.





- Расскажите, пожалуйста, почему вы решили взяться за развитие парка "Митино"? Чем интересна эта задача и с какими трудностями вы столкнулись при разработке проекта?

Евгения Дудина: "Митино" - это замечательный парк с интересным рельефом, там есть пруд площадью более 6 гектаров. Но существуют, конечно, и трудности. Например, через весь парк проходит линия электропередач. Когда мы планировали расположение основных объектов, нужно было, чтобы ни один из них не располагался в зоне влияния ЛЭП. Кроме того, существующие маршруты плохо продуманы. Многие зоны парка вообще не затронуты, например – зона оврагов, примыкающая к лесной территории возле метро "Волоколамская". Да и сам вход в парк со стороны метро найти не так просто. К нему ведет далекая обходная трасса, с которой не видна ни одна парковая панорама. Там недостаточно детских и спортивных площадок. И, главное, к основе парка – огромному Пенягинскому пруду – вообще нет нормального доступа. Ну и кроме того, ручей – богатейший природный ресурс – убран под землю и не привлекает туда людей.

Фото: conceptmitino.ru/

Кто благоустроит "Митино" На счету архитекторов-победителей уже несколько реализованных в столице проектов. На счету архитекторов-победителей уже несколько реализованных в столице проектов. Так, сотрудники Form проектировали образовательный центр музея "Гараж" в парке Горького. Само здание музея архитекторы придумывали совместно с голландским бюро OMA. Компания ARTEZA вошла в число победителей в конкурсе на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Зарядье" и занималась разработкой проекта реконструкции Триумфальной площади. Теперь объединение архитекторов возьмется за проект под названием "Красный парк Митино. Парк с историей".



- Каковы основные идеи проекта? Что появится в парке?

Евгения Дудина: Наши предложения – это благоустройство водоемов, организация удобных маршрутов, удобных спусков, зон отдыха, и создание логичных связей между разными частями парка. которые помогут избежать больших обходных маршрутов. На самой пологой части берега Пенягинского пруда появится удобный пляж. Еще мы добавим детские и спортивные площадки там, где их не хватает.

Кроме того, поскольку в парке много деревьев и кустарников, а растений нижнего яруса совсем нет, то высадим многолетники и травы, которые создадут для парка основу цвета. Еще мы предложили посадить цветущие луга, и вся территория северо-восточного склона уйдет под эти поля. Омолодятся и имеющиеся, уже, к сожалению, старые яблоневые сады. Появятся хвойные растения.

Фото: conceptmitino.ru/

Вера Одынь: Парку не хватает самых простых элементов инфраструктуры. Есть одно кафе, но оно работает не круглый год. Мы решили создать несколько точек, которые зададут структуру парка.

Начнем с музейной площади – она будет находиться на месте бывшей овощебазы. Сейчас овощебаза – это угрюмые заброшенные постройки, но именно их видят те, кто выходит из метро и заходит в парк. Наше предложение – создать здесь историко-археологический центр. Музей будет построен на фундаменте одной из наиболее сохранившихся частей овощебазы, ничего нового мы строить не будем. Здание расположено ближе всего к метро, это одноэтажная постройка. Мы вспомнили про курганы и решили использовать эффект сходства. Поэтому вход в музей будет прямо через холм. На одной из внутренних стен музея рядом со входом будет изображена геологическая структура кургана. В центре, как и в любом современном музее, откроются и кафе и книжный магазин. В музее будет царить атмосфера полумрака, как внутри кургана. Свет будет поступать через фонари, расположенные в крыше здания. А с улицы они будут выглядеть, как маяки для посетителей, идущих от метро. Еще на музейной площади появится здание администрации на базе существующей постройки и, возможно, какой-то небольшой пункт велопроката.

Сейчас зона курганов теряется в ландшафте: если не знаешь, что это курганы, то даже не поймешь. Мы переделаем систему пешеходных маршрутов так, чтобы курганы увидели все посетители парка.

Важный элемент нашего проекта – это главная площадь парка. Сейчас это пустынный прямоугольник, залитый асфальтом. Опять же, кардинальных перемен там не будет. Но, благодаря правильному зонированию, созданию сцены, навесов и трибун, площадь, надеюсь, станет прекрасным местом для проведения концертов и праздников.

В нашем проекте мы задействовали и искусственные пруды. Сейчас они никак не используются, это просто углубления. Мы решили создать там скейт-парк. Половину прудов в итоге забетонируют и превратят в площадки для скейтеров. А половину заполнят водой. Получится настоящий спортивно-ландшафтный комплекс, зона активных видов спорта.

На месте теперешнего картинга появится конно-спортивный клуб. Мы решили, что для такого ландшафта прогулки на лошадях – более логично, чем картинг. Кроме того, это шанс для родителей с детьми пообщаться с природой. Да и вообще, в Москве почти нет парков, где можно было бы покататься на лошади.

Фото: conceptmitino.ru/



- Какие части вашего плана потребуют наибольших расходов?

Евгения Дудина: На самом деле, наш проект – один из самых бюджетных. Мы максимально использовали имеющиеся ресурсы, это поможет сэкономить и средства, и время, и поберечь окружающую среду – не проводить лишних строек. Единственное, что требует чуть больших затрат – это пешеходный мост и водопад.

Сами по себе они недорогие, но, по сравнению с остальными пунктами нашего проекта, обойдутся дороже. Почему водопад? В парке есть водосброс, и есть ручей. Все это уведено под землю. Мы же все это хотим "достать". Вода всегда украшает парк, да и в Москве нет парков с водопадами. Тем более, что плотина уже есть, строить ничего не придется.

Что касается пешеходного моста, то он пройдет через зону оврагов. Это альтернативный, очень удобный и короткий маршрут от метро к центру парка. Сейчас этот путь проходит по окружающим территориям, по насыпям и тропинкам. Дорогу к пруду можно найти не сразу. Кроме того, мост будет выстроен в форме дуги, поэтому все замечательные виды парка будут открываться постепенно.

Вера Одынь: Мост будет удобен и для маломобильных групп населения, и для мам с колясками. Сейчас им приходится карабкаться через овраги, чтобы подойти к пруду.

Фото: conceptmitino.ru/

- Проект называется "Красный парк", а его символом станет красный лист. Чем обусловлен такой выбор?

Вера Одынь: Парк называется красным, и это слово мы хотели использовать в древнерусском значении "красивый". Наш выбор пал на этот цвет еще и потому, что он идеально вписывается в ландшафт в любое время года.

А лист стал символом, потому что он есть на эмблеме района Митино. Кроме того, это абсолютно универсальный элемент. Мы собираемся применить его везде, начиная со входа в парк и заканчивая всеми архитектурными сооружениями. Это будут и малые архитектурные формы – скамейка с навесом, беседки, элементы детской площадки - и более крупные строения. Такая символика позволит парку обрести собственное лицо.

Фото: ТАСС/Роман Денисов

- Как вы считаете, парк продолжат посещать только жители окрестных районов или у него есть шанс превратится в центр отдыха для всей Москвы?

Евгения Дудина: Нет, думаю, центром притяжения для всей Москвы парк точно не станет, все-таки он расположен довольно далеко от центра. Наша задача – сделать так, чтобы жители близлежащих районов, которые ходят в парк постоянно, могли проводить там время с удовольствием. Но если кто-то приедет туда в гости, то он тоже сможет почувствовать себя как дома.

Вера Одынь: Если парк станет ярким событием, то, по крайней мере, какое-то время там будет много посетителей. Я думаю, это правильно – создавать интересные парки в разных районах Москвы. Нельзя концентрировать парковую культуру только в центре.

Фото: ТАСС/Роман Денисов



- Сколько времени может занять воплощение проекта?

Вера Одынь: Чтобы сразу изменить облик парка в лучшую сторону, мы решили прежде всего заняться музеем, спуском к пруду и устройством на водоеме зон отдыха, скейт-парком, главной площадью, игровыми и детскими площадками.

Мост и водопад отнесены к третьей и четвертой очередям, ими мы займемся позже.

Евгения Дудина: Растениям нужно время, чтобы прижиться: цветущие луга появятся и зацветут в парке в полную силу года через три.

- Какие проблемы, на ваш взгляд, существуют в развитии московских парков?

Евгения Дудина: В наших парках сейчас повсеместно применяют грандиозные решения. Мы как специалисты понимаем, что это не всегда идет на пользу паркам. Часто не продумано расположение объектов, их концентрация. В итоге многие парки напоминают городские аттракционы, количество посетителей зашкаливает. Все свалено в одну кучу. При этом пейзажных парков в городской застройке почти нет. Из всех я бы выделила только Коломенское - думаю, это парк, который может служить примером для остальных.

Вера Одынь: Наши парки пока напоминают площадки для экспериментов. Совершаются ошибки, но это нормальный процесс, это лучше, чем ничего. Со временем опыт будет накапливаться, а ошибки – исправляться.

Беседовала Елена Тимофеева