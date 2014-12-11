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11 декабря 2014, 16:54

Главную новогоднюю ель страны украсят пожаробезопасными лампами

парки Новый год украшения гирлянды ель

Главную новогоднюю ель России украсят пожаробезопасными лампами

Главную новогоднюю ель страны украсят пожаробезопасными светодиодными лампами. Новый дизайн-проект оформления праздничного дерева утвердили 11 декабря, передает канал "Москва 24". Длина гирлянды составит полтора километра.

На праздничной ели разместят три тысячи игрушек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Дерево будет украшено шарами цветов российского флага.

Сама ель, которую установят в Кремле, уже выбрана. Известно, что ей исполнилось 100 лет, растет дерево в Рузском районе. Высота ели составляет 31 метр, а диаметр ствола - 72 сантиметра. Сейчас дерево круглосуточно охраняет полиция.

Ель срубят 16 декабря. Торжественная презентация наряженной елки состоится 24 декабря.

Как украсят Москву к Новому году

Главную новогоднюю елку выбирали из семи претенденток. Конкурс начался еще летом. Критерии выбора были весьма строгими: высота – не менее 30 метров, обхват ствола – 70 см. Молодые ели не могут соответствовать таким параметрам, поэтому дереву должно быть никак не меньше 100 лет. Кроме того, дерево должно было расти рядом с дорогой, чтобы его было легко срубить и транспортировать.

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Напомним, что в прошлом году новогоднюю елку привезли из Нарофоминского района Московской области. Выбирали ее из 54 деревьев, ее возраст – более 100 лет, а высота – 30 метров. В поисках этой елки использовались данные вертолетной и космической съемки.

Отметим, к 31 декабря в центре Москвы установят 85 новогодних елок. Помимо пушистых красавиц на улицах города появятся разноцветные декоративные полотнища. 15 елок установят в Мещанском районе, по 14 – в Пресненском и Красносельском, 8 – в Хамовниках, по 7 – в Таганском и Басманном районах, 6 – в Тверском, по 5 – на Арбате и в Замоскворечье, 4 – в районе Якиманка.

Кроме того, на перилах мостов и эстакад развесят около двух тысяч декоративных полотнищ. Демонтировать элементы новогоднего оформления начнут 20 января будущего года.

Сюжет: Новый год – 2015

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