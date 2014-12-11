Главную новогоднюю ель страны украсят пожаробезопасными лампами

Главную новогоднюю ель страны украсят пожаробезопасными светодиодными лампами. Новый дизайн-проект оформления праздничного дерева утвердили 11 декабря, передает канал "Москва 24". Длина гирлянды составит полтора километра.
На праздничной ели разместят три тысячи игрушек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Дерево будет украшено шарами цветов российского флага.
Сама ель, которую установят в Кремле, уже выбрана. Известно, что ей исполнилось 100 лет, растет дерево в Рузском районе. Высота ели составляет 31 метр, а диаметр ствола - 72 сантиметра. Сейчас дерево круглосуточно охраняет полиция.
Ель срубят 16 декабря. Торжественная презентация наряженной елки состоится 24 декабря.
Главную новогоднюю елку выбирали из семи претенденток. Конкурс начался еще летом. Критерии выбора были весьма строгими: высота – не менее 30 метров, обхват ствола – 70 см. Молодые ели не могут соответствовать таким параметрам, поэтому дереву должно быть никак не меньше 100 лет. Кроме того, дерево должно было расти рядом с дорогой, чтобы его было легко срубить и транспортировать.
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Напомним, что в прошлом году новогоднюю елку привезли из Нарофоминского района Московской области. Выбирали ее из 54 деревьев, ее возраст – более 100 лет, а высота – 30 метров. В поисках этой елки использовались данные вертолетной и космической съемки.
Отметим, к 31 декабря в центре Москвы установят 85 новогодних елок. Помимо пушистых красавиц на улицах города появятся разноцветные декоративные полотнища. 15 елок установят в Мещанском районе, по 14 – в Пресненском и Красносельском, 8 – в Хамовниках, по 7 – в Таганском и Басманном районах, 6 – в Тверском, по 5 – на Арбате и в Замоскворечье, 4 – в районе Якиманка.
Кроме того, на перилах мостов и эстакад развесят около двух тысяч декоративных полотнищ. Демонтировать элементы новогоднего оформления начнут 20 января будущего года.