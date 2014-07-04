В Новой Москве открылся контактный зоопарк с кроликами и козами

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В Новой Москве открылся зоопарк "Экзотик парк" с зебрами, львами, обезьянами, тиграми, попугаями, гиенами, фламинго и другими животными, привезенными с разных частей света. Также здесь есть контактный дворик, в котором можно погладить коз, кроликов, посмотреть вблизи на шиншилл, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

Парк отдыха и развлечений занимает 6,5 га, а расположен он в 25 километрах от МКАД по Калужскому шоссе.

В зоопарке есть рестораны и кафе, в которых можно подкрепиться, аттракционы, детские площадки и аниматоры. Еще можно сходить на экскурсию, в цирк шапито и покататься на лошадях или верблюдах.

Несмотря на то, что до зимы еще далеко, администрация парка уже начала работать над специальной программой, которая удивит посетителей в холодное время года. Ее детали пока, правда, держат в секрете.