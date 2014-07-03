У инфопавильона парка "Зарядье" появилось планшетное приложение

Фото: archsovet.msk.ru

Информационный павильон парка "Зарядье" запустил планшетное приложение для iPad. Теперь виртуальную выставку, посвященную развитию парка, можно посетить, воспользовавшись собственным гаджетом, сообщает пресс-служба Архсовета

Бесплатное приложение Zaryadie работает так: достаточно навести видоискатель на панель с QR-кодом, и вся информация отобразится на экране планшета. Напомним, панелями выложены стены центрального круглого зала информационного павильона.

Прочитав QR-коды, можно узнать основную информацию о "Зарядье" и проекте будущего парка, а также ознакомиться с шестью концепциями, которые вышли в финал архитектурного конкурса.

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Напомним, что открытие выставочного павильона парка "Зарядье" состоялось в конце апреля 2014 года при участии правительства Москвы и Сергея Собянина, новый объект даже успел принять участие в ежегодной "Ночи музеев".

Павильон открыт на территории будущего парка со стороны Васильевского спуска. Он работает ежедневно и круглогодично – с 11.00 до 20.00 в будние и с 10.00 до 19.00 в выходные дни.

Отметим, что "Зарядье" планируется построить в 2014-2017 годах. Так, в парке будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Эти зоны будут террасами спускаться с верхнего участка парка к его нижней части, с северо-востока на юго-запад. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. Парк площадью 14 гектаров будет открыт для посетителей круглый год.

На территории парка будет сохранен концертный зал "Россия", запланирована и реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим парком. Кроме того, в "Зарядье" планируют построить филармонию с открытой летней террасой. Слушать музыку здесь смогут полторы тысячи москвичей и гостей города.