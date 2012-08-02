Уборка парка Горького после Дня ВДВ займет всю ночь

В парке Горького отмечают день ВДВ. Там прошел концерт, посвященный воздушно-десантным войскам. Кроме того, в парке десантников угощают арбузами и солдатской кашей

Парк Горького, любимое место гуляний десантников в День ВДВ, уберут после празднования уже к утру пятницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию парка.

В этом году в честь Дня ВДВ арку главного входа в парк Горького украсили специально в честь "голубых беретов". Десантников угостили полевой кухней и арбузами. Также администрация не стала препятствовать традиционному купанию в фонтанах.

"Уборка парка производится в течение дня, но основная уборка идет в ночное время, после 23 часов. К утру парк будет полностью убран", - сообщила собеседница агентства.

В связи с празднованием Дня ВДВ в парке усилены наряды полиции. В настоящее время на территории несут дежурство около 300 сотрудников полиции и ОМОНа.