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28 ноября 2016, 16:59

Парки и пешеходные зоны

Посетителей "Аптекарского огорода" научат украшать кружки и абажуры

Фото: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" проведет мастер-класс "Цветочные кружки и абажуры", на котором участники смогут украсить кружки или абажуры белыми гортензиями, хризантемами, бугенвиллеями, серебристой лапчаткой и другими растениями.

Мастер-класс состоится 30 ноября в 18:00. Записаться на него можно на официальном сайте "Аптекарского огорода". По словам ведущей мастер-класса Людмилы Солод, его посвятят зимним праздникам.

"Сначала я покажу, как сделать цветочный абажур для небольших светильников. Второй предмет – яркая кружка, украшенная самыми разнообразными цветами, которая подойдет для горячих напитков", – рассказала Солод.

Также в холле оранжерейного комплекса "Аптекарского огорода" проходят мастер-классы по созданию открыток, закладок, картин, магнитов и других вещиц из ажурных мхов, лишайников и разноцветных азалий.

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