28 ноября 2013, 13:45

Город

Московские парки приглашают посетителей заняться моржеванием

В парке "Северное Тушино" откроется клуб моржей

Зимой в столичных парках отдыха можно будет заняться моржеванием. Так, в парке "Северное Тушино" откроется клуб моржей на Химкинском водохранилище.

Директор музейно-культурного комплекса "Северное Тушино" Илья Чернышев в эфире радиостанции "Москва FM" также рассказал, что по заледенелому водохранилищу можно будет прокатиться на сноуборде, зацепившись за лебедку. Это понравится и любителям экстремальных видов спорта, которые в процессе движения смогут выполнить различные спортивные фигуры.

В парке "Сокольники" всю зиму будет работать купальня на Путяевских прудах. Там оборудуют прорубь с лестницей, а также теплый домик на берегу. На Крещение купальня откроется и на открывшемся после реконструкции Собачьем пруду.

Прорубь в парке "Фили" будет находиться на Москве-реке в зоне пляжа, а кабинки для переодевания - на набережной. В Кузьминском парке пока не планируют открывать клуб моржевания, однако закалиться здесь можно будет в ледовом городе и лабиринте.

Напомним, зимний сезон в московских парках открылся 15 ноября. В "Сокольниках" посетителей ждут прогулки по ледяному городу, в парке имени Горького - катание на самом большом в Европе катке с искусственным покрытием. А еще в городских зонах отдыха можно встать на лыжи, покорить гигантские горки, принять участие в бесплатных экскурсиях.

Кроме того, этой зимой на центральных улицах Москвы появятся уютные павильоны, в которых всех желающих угостят чаем.

