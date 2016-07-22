В Сокольниках откроется самый большой городской маркет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В пятницу на территории парка "Сокольники" открывается один из самых больших городских маркетов "4 сезона". Модная ярмарка в очередной раз порадует ценителей качественного хэнд-мэйда оригинальными идеями для летнего гардероба, вкусной едой и творческими мастер-классами, сообщает пресс-служба маркета.

Как сообщают организаторы, на маркете будут представленны работы талантливых дизайнеров одежды и аксессуаров, предметные дизайнеры, небольшие модные магазинчики и шоу-румы, мастера авторского хэнд-мэйда, обладатели необычного винтажа, музыканты и все, кто не боится быть яркими и немножко сумасшедшими.

Свои товары на маркете представят посетителям как известные отечественные дизайнеры, так и новые мастера. Здесь будут проходить различные мастер-классы и розыгрыши билетов и приятных призов. А для тех, кто проголодается, в зоне фудкорта найдется множество блюд на любой вкус.

Также на маркете анонсировано "секретное" выступление музыкального коллектива. Какого именно – посетители узнают непосредственно в "Сокольниках".