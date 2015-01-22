Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Свежий воздух

22 января 2015, 15:44

В "Сокольниках" обустроили теплые домики для отдыха

парк Сокольники проекты свежий воздух время с детьми теплые домики

Фото: park.sokolniki.com

В "Сокольниках" 24 января стартует проект "Домик в парке". На Песочной аллее поставили четыре теплых домика, в которых посетители смогут согреться, отдохнуть и выпить чая, сообщает пресс-служба зоны отдыха.

Комфортные домики подарят гостям парка атмосферу зимнего уюта. Здания, украшенные еловыми ветками, обустроены таким образом, чтобы позволить посетителям отдохнуть после длительной прогулки: внутри можно будет найти стол, стулья, диван, чайник и полку для личных вещей.

Возле домиков расположена теплая точка (костер), поблизости находится туалет с комнатой матери и ребенка.

Домики будут работать ежедневно с 10.00 до 00.00 по сеансам (расписание здесь). Стоимость посещения – 1500 рублей за 3 часа.

Фото: park.sokolniki.com

Ссылки по теме

Напомним, 22 января в "Сокольниках" в рамках проекта "Планета LеD" прошел Всероссийский конкурс по ледяной скульптуре. В конкурсе приняли участие победители чемпионатов и международных конкурсов из Москвы, Королева, Жуковского, Рязани, Пензы, Красноярска, Ростова и других городов. Темой конкурса стал Год литературы.

В своих композициях скульпторы изобразили литературные сюжеты: сцены из художественных произведений, портреты писателей. Каждому скульптору выделили около пятнадцати блоков льда общим весом в полторы тонны.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать