В "Сокольниках" обустроили теплые домики для отдыха

Фото: park.sokolniki.com

В "Сокольниках" 24 января стартует проект "Домик в парке". На Песочной аллее поставили четыре теплых домика, в которых посетители смогут согреться, отдохнуть и выпить чая, сообщает пресс-служба зоны отдыха.

Комфортные домики подарят гостям парка атмосферу зимнего уюта. Здания, украшенные еловыми ветками, обустроены таким образом, чтобы позволить посетителям отдохнуть после длительной прогулки: внутри можно будет найти стол, стулья, диван, чайник и полку для личных вещей.

Возле домиков расположена теплая точка (костер), поблизости находится туалет с комнатой матери и ребенка.

Домики будут работать ежедневно с 10.00 до 00.00 по сеансам (расписание здесь). Стоимость посещения – 1500 рублей за 3 часа.

Фото: park.sokolniki.com

Напомним, 22 января в "Сокольниках" в рамках проекта "Планета LеD" прошел Всероссийский конкурс по ледяной скульптуре. В конкурсе приняли участие победители чемпионатов и международных конкурсов из Москвы, Королева, Жуковского, Рязани, Пензы, Красноярска, Ростова и других городов. Темой конкурса стал Год литературы.

В своих композициях скульпторы изобразили литературные сюжеты: сцены из художественных произведений, портреты писателей. Каждому скульптору выделили около пятнадцати блоков льда общим весом в полторы тонны.