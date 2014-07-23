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Новости культурного мира

23 июля 2014, 19:46

В "Музеоне" с августа оживут черепашки-ниндзя

парк Музеон Черепашки-ниндзя

Фото: imdb.com

В парке искусств "Музеон" 1 августа откроется инсталляция арт-проекта "Легенда Екай", сообщает PR-агентство "Централ Партнершип Сейлз Хаус".

Выставка под открытым небом будет состоять из работ художников из США, Испании, Португалии, Австралии, Израиля, Южной Кореи и России. В рамках экспозиции будут представлены 12 уникальных работ, созданных по мотивам нового блокбастера о черепашках-ниндзя.

В числе художников-участников есть мастер стрит-арта Rone, известный австралийский художник Энтони Листер, иллюстратор Томар Ханука из Израиля, американский комикс-художник Джесси Филипс, интересный корейский иллюстратор Rudcef и две представительницы из России - иллюстратор Юлия Бродская и художник Соня Сухариян, четырежды попадавшая в сборник "200 лучших иллюстраторов мира".

Одним из организаторов выставки выступает кинокомпания Paramount Pictures. Выставка "Легенда Екай" будет открыта с 1 по 15 августа.

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