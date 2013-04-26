Москвичей научат тренироваться на улице без спортивных снарядов

В парке "Фили" пройдет фестиваль "Свобода улиц"

В парке "Фили" 28 апреля пройдет фестиваль молодежного движения "Свобода улиц". Цель мероприятия – повысить интерес молодежи к уличному спорту и здоровому образу жизни, предлагая нестандартный подход. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал координатор движения "Свобода улиц" Дмитрий Полищук.

"В качестве спортивных снарядов мы используем различные вещи, например, я сам могу тренироваться на ступеньках у подъезда, делая различные вещи. Для того чтобы тренироваться, главным образом нужно желание", - отметил Полищук.

Фестиваль пройдет с 11 утра до 5 часов вечера. Около 200 спортсменов покажут всем желающим, как надо тренироваться на улице, без использования спортивных снарядов. Присоединиться к движению может каждый, для этого нужно только желание.