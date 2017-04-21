Участниками парада в честь Дня Победы станут более 10 тысяч человек

Фото: m24.ru

Участниками торжественного парада на День Победы станут более 10 тысяч человек, передает Агентство "Москва".

Кроме того, в этом году на Красной площади появятся 72 самолета и вертолета и 118 боевых машин.

Схему движения колонн военной техники и пеших парадных расчетов можно узнать с помощью интерактивного приложения "Карта парадов Победы".

По данным Министерства обороны, по всей стране в парадах примут участие более 90 тысяч военнослужащих.

Накануне в подмосковном Алабине прошла репетиция салюта в честь празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне. 9 мая посмотреть на красочное действо можно будет с 16 точек, которые расположатся по всей столице.

Кроме того, 9 мая пройдет уже ставшая традиционной акция "Бессмертный полк". В этом году колонна отправится от станции метро "Динамо".