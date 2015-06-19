В ночь на 22 июня в Москве пройдет акция "Вахта памяти. Вечный огонь"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Традиционная патриотическая акция "Вахта Памяти. Вечный огонь" пройдет в Москве в канун 74-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В ночь с 21 на 22 июня около двух тысяч человек соберутся в центре столицы в память о 29 миллионах погибших.

Представители молодежных патриотических объединений, общественных организаций, досуговых клубов, сотрудники предприятий ЦАО, ветераны и активные жители в 24-й раз вместе с ветеранами встанут в единый строй у Вечного огня в Александровском саду и Театра Российской армии, чтобы вспомнить о событиях июньской ночи 1941 года.

Общий сбор участников акции назначен на 23.30 у входа в Александровский сад. В 00.45 они на автобусах поедут на Суворовскую площадь, дом 2, где с 01.30 до 03.30 будет показан спектакль Театра Российской армии "Судьба одного дома". С 03.45 до 04.15 на Суворовской площади у театра состоится мемориальный митинг, а в 04.30 – солдатский завтрак. Мероприятия завершатся 22 июня в 05.30.

Идея проведения "Вахты Памяти" у Вечного огня появилась в середине 1970-х годов в досуговых клубах Центрального округа столицы. В настоящее время патриотическая акция проводится ежегодно.