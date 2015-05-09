Сергей Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк"

Мэр Москвы присоединился к шествию "Бессмертны полк", которое проходит в центре города. Участие в акции принимают более 300 тысяч человек. Москвичи и гости столицы вышли с портретами своих родственников, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

"Для нашей семьи война – это, как и для всех семей России, большая трагедия. Четыре брата отца ушли на фронт, двое из них не вернулись, один из них прошел до конца войны, до последних дней, до Праги", – сказал Сергей Собянин.

Маршрут "Бессмертного полка" пролегал от площади Белорусского вокзала по Тверской улице, затем участники вышли на Красную площадь, где колонна разделилась на два потока: одна часть ушла на Большой Москворецкий мост, другая – на Москворецкую набережную. Участники акции прошли более четырех километров.

К "Бессмертному полку" присоединились и потомки солдат и участников антигитлеровской коалиции. Около 200 человек приехали из США, Великобритании, Франции, Чехии и Сербии.

Акция "Бессмертный полк" прошла во многих городах России. Самой северной точкой стал поселок Хатанга, расположенный за полярным кругом. Кроме того, шествия прошли и за рубежом, например в Южной Корее и США.