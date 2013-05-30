К ноябрю в Москве отремонтируют 16 памятников, бюстов и стел

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в Москве отремонтируют 16 памятников. Конкурс на ремонт произведений современной монументальной скульптуры, не являющихся объектами культурного наследия, объявила Мосреставрация.

В списке монументов, которые предстоит привести в порядок, - памятники Высоцкому у Петровских ворот, Руставели на Большой Грузинской, рабочему-дружиннику у станции метро "Краснопресненская", памятник Сотрудникам внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, на Трубной площади, памятник Семашко на Большой Пироговской улице.

Кроме того, планируется отремонтировать: бюсты Линкольну на Николоямской, Андрею Рублеву на Андроньевской площади, бюст Фрунзе на Большой Пироговской, Маяковскому на Лубянском проезде, Пушкину на Спартаковской улице, а также памятный камень на месте первой баррикады (Тверской бульвар), танк Т-34 (улица Свободы), верстовой столб на Кутузовском проспекте, Соловецкий камень (Лубянская площадь), стелу в парке Дубки, стелу героям-Войковцам на ленинградском шоссее.

Согласно материалам конкурса, опубликованным на сайте госзакупок, с памятников предстоит удалить загрязнения, устранить сколы и трещины, надписи, восстановить вертикальную ось и облицовку. Всего на работы планируется потратить около 4 миллионов рублей. Закончить ремонт подрядчик должен будет к ноябрю 2013 года.