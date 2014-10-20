Памятник Черенкову установят у Южной трибуны "Открытие Арены"

Фото: ТАСС/ Игорь Уткин

Футбольный клуб "Спартак" объявил о начале конкурса на изготовление эскиза памятника легендарному игроку "красно-белых" Федору Черенкову, сообщается на официальном сайте клуба.

Планируется, что памятник бывшему футболисту будет установлен у Южной трибуны стадиона "Открытие Арена".

Федор Черенков скончался 3 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти футболиста стала опухоль головного мозга. Церемонию прощания, которая проходила в манеже академии "Спартака" в Сокольниках 7 октября, посетили около 15 тысяч человек.

Большую часть своей карьеры Черенков отыграл в "Спартаке", за который с перерывами выступал с 1977 по 1993 год. За это время он провел 494 матча и забил 121 мяч. В составе сборной СССР футболист сыграл 34 матча, в которых забил 12 мячей.

Черенков трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве.

После окончания игровой карьеры Черенков в разные годы работал тренером основного и молодежного состава "Спартака". В последнее время Черенков трудился в академии "Спартака", которая была названа его именем.

Федора Черенкова похоронили на Троекуровском кладбище.