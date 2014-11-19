Закрытие московского офиса ЮНЕСКО не скажется на охране памятников - эксперт

Борис Кавашкин/ТАСС

ЮНЕСКО закроет московский офис,проработавший ровно 20 лет, из-за проблем с финансированием. Однако, как рассказал M24.ru председатель московского городского совета организации охраны памятников (ВООПИиК) Владимир Хутарев-Гарнишевский, это вряд ли скажется на состоянии памятников культуры мирового значения в Москве и России в целом.

"Объективных изменений, связанных с закрытием представительства, не так много", - добавил эксперт. - "Разница будет заметна только в том случае, если объекты ЮНЕСКО начнут перестраивать - тогда у градозащитников не будет крепкой опоры".

Хутарев-Гарнишевский также отметил, что официальное закрытие представительства ЮНЕСКО связано с финансовыми вопросами - на его содержание не хватает средств. В МИД РФ отмечают, что закрытие бюро также согласуется с планами переориентировать деятельность организации на менее развитые государства и государства переходного периода, в которых нет национальных комиссий ЮНЕСКО.

Напомним, как уже сообщало M24.ru, постоянный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова заявила, что московское бюро будет закрыто в связи с финансовыми трудностями в организации.

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) была создана 16 ноября 1945 года и сегодня насчитывает 195 государств-членов. Ее основные задачи - содействие укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры. В России под охраной ЮНЕСКО находятся 27 памятников, в том числе московские: Кремль и Красная площадь, Коломенское и Новодевичий монастырь.

МИД РФ и руководство ЮНЕСКО считают, что все задачи московского бюро на данный момент выполнены. В России была создана комиссия по делам ЮНЕСКО, отделения которой открыты в ряде субъектов РФ. По мнению замминистра иностранных дел Геннадия Гатилова, эта комиссия может самостоятельно выполнять функции ЮНЕСКО в России.

По словам замминистра, закрытие представительства - часть "планомерного процесса", и договоренность об этом была достигнута еще в 2012 году. Добавим, что московское бюро было открыто в 1994 году.