14 ноября 2016, 16:32

Возле памятника Героям Первой мировой войны установят информационную стелу

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Информационные стелы появятся возле памятника Героям Первой мировой Войны на Поклонной горе,сообщает Агентство "Москва".

Такие же стелы планируется установить на Белорусском вокзале у памятника "Прощание славянки", возле памятника Михаилу Скобелеву у академии Генштаба России и у памятника маршалу Константину Рокоссовскому.

По словам исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислава Кононова, стелы разместят в 2017 году. На них будет подробная информация о том, какому событию посвящен тот или иной памятник.

В РВИО уже разработали несколько видов стел из гранита, бронзы и стекла, чтобы они органично вписались в ландшафт.

