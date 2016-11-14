Возле памятника Героям Первой мировой войны установят информационную стелу

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Информационные стелы появятся возле памятника Героям Первой мировой Войны на Поклонной горе,сообщает Агентство "Москва".
Такие же стелы планируется установить на Белорусском вокзале у памятника "Прощание славянки", возле памятника Михаилу Скобелеву у академии Генштаба России и у памятника маршалу Константину Рокоссовскому.
По словам исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислава Кононова, стелы разместят в 2017 году. На них будет подробная информация о том, какому событию посвящен тот или иной памятник.
В РВИО уже разработали несколько видов стел из гранита, бронзы и стекла, чтобы они органично вписались в ландшафт.