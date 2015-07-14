Вопрос об установке памятника Немцову могут рассмотреть повторно

Фото: ТАСС

Комиссия по монументальному искусству готова повторно рассмотреть вопрос об установке памятника Борису Немцову в другом месте, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы рассмотрим любое предложение, которое поступит в комиссию по монументальному искусству. Посмотрим, какие предложения поступят", – цитирует депутата корреспондент m24.ru.

Ранее комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение, что памятную табличку Борису Немцову на Большом Москворецком мосту устанавливать не будут.

В числе доводов против установки памятника, мемориала или памятного знака был назван узкий тротуар на мосту (шириной четыре метра). Как отметили на заседании комиссии, по сложившейся практике памятники и мемориалы возводят на территориях общего пользования, например, парках и скверах.

А Большой Москворецкий мост является сложным транспортным сооружением, входящим в состав улично-дорожной сети центра города. Поэтому установка мемориала на нем нецелесообразна.

Против установки мемориала на месте убийства Бориса Немцова выступили представители Москомархитектуры, управления ГИБДД Москвы, Мосгорнаследия и ряда других ведомств.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сейчас по делу об убийстве политика продолжается следствие. Обвиняемыми проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Защитники семьи Немцова ходатайствовали о допросе высокопоставленных чиновников Чечни, в том числе Рамзана Кадырова. В обращении говорилось, что к организации покушения "могут быть причастны высшие должностные лица руководства Чечни и руководители силовых структур республики".