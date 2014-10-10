В столице установили памятник доктору медицинских наук Ефиму Смирнову

В Москве открыли памятник доктору медицинских наук Ефиму Смирнову

В пятницу, 10 октября, у Главного военного клинического госпиталя имени Академика Бурденко открыли памятник доктору медицинских наук, генералу-полковнику Ефиму Смирнову, сообщает телеканал "Москва 24".

Своей жизнью ему обязаны тысячи солдат, которые смогли вернуться с Великой Отечественной войны. Именно он является автором системы оказания помощи раненым в условиях военных конфликтов. Методы Смирнова помогли поставить на ноги большинство пациентов госпиталей. Открытие памятника приурочили к 110-летию профессора, как и начно-практическую конференцию, которая прошла также в пятницу.

Ефим Иванович Смирнов Родился в 1904 году в деревне Озерки, Нижегородской губернии. Ефим Смирнов - советский военный и государственный деятель, доктор медицинскиз наук, профессор, академик АМН СССР, генерал-полковник медицинской службы, Герой Социалистического труда. В годы Великой Отечественной войны был начальником Главного военно-санитарного управления Красной армии. Ефим Иванович основал и ввел в практику систему специализированной медицинской помощи раненым и больным, что в период войны помогло спасти 73% раненых и 90% больных. Ефим Смирнов скончался 6 октября 1989. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.



Напомним, что на территории 1-го Медицинского института имени Сеченова в Москве установлен памятникам военным медика - Героям Великой Отечественной войны. Он был установлен здесь в 1972 году.