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Политика

08 августа 2012, 16:32

Власти не дадут уменьшить территорию усадьбы "Архангельское"

памятники Министерство культуры Московской области усадьбы власть

Охранную зону музея-усадьбы "Архангельское" предлагают сократить в 10 раз. Однако Общественный совет Министерства культуры выступает против подобной корректировки. Они опасаются того, что после смены статуса земель на них будет начато строительство

Минкульт Московской области готовит собственную экспертную оценку проекта охраны усадьбы "Архангельское". Результаты работ направят в федеральное министерство культуры для вынесения окончательного решения, сообщается на сайте ведомства.

При этом Минкульт опроверг слухи о том, что проект, разработанный по заказу ООО "Земля-экспертиза" уже согласован. Специалисты отметили, что он наносит ущерб целостности ансамбля усадьбы "Архангельское", поэтому проект необходимо доработать или отклонить.

Данный проект предусматривает сокращение площади усадьбы в 10 раз. Под угрозой оказались рощи пейзажного парка, Лохин остров, хозяйственная часть "Архангельского" и часть территории внутри музейного заграждения.

Для обсуждения проекта охраны усадьбы министр культуры Московской области Антон Губанков поручил в срочном порядке провести собрание с участием научно-методического совета и специалистов в области охраны и сохранения объектов культурного наследия. В совещании также примут участие представители общественных организаций.

Московское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры одобряет решение Минкульта Подмосковья и готово к открытому обсуждению сложившейся ситуации.

Напомним, что споры вокруг уменьшения территории усадьбы "Архангельское" ведутся с 2006 года.

В июне 2012-го Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры организовало пикеты в защиту усадьбы. Участники акции собирали подписи под официальным обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить "Архангельское".

Усадьба "Архангельское" представляет собой дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века. Памятник русской культуры расположен в Красногорском районе Подмосковья.

В здании музея собраны произведения живописи XVII - XIX веков, гравюры и уникальные скульптуры. За живописный ландшафт усадьбу окрестили "подмосковным Версалем".

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