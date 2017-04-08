Памятник летчику-космонавту Георгию Гречко могут установить в Москве

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Памятник или мемориальную доску в память о летчике-космонавте Георгии Гречко могут установить в Москве, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы столичной комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского, установка памятников космонавтам и конструкторам уже стала традицией.

Воскресенский пояснил, что по закону о монументальном сооружении Москвы памятник Гречко может быть установлен.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался 86-м году жизни в ночь на 8 апреля. Гречко участвовал в трех космических полетах, а также совершил один выход в открытый космос на 1,28 часа. Космонавт участвовал в разработке первых советских спутниковых и межпланетных станций.