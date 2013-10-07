В Химках установили памятник хоккеисту Владимиру Крутову

Фото: M24.ru

Памятник легендарному советскому хоккеисту Владимиру Крутову открыли и освятили в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Церемония открытия прошла на Новолужинском кладбище, где похоронен спортсмен. В мероприятие приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов и другие.

Владимир Крутов - двукратный олимпийский чемпион. Он играл в знаменитой пятерке с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым. Пятерка Ларионова считается одной из лучших в истории мирового хоккея. В 1995-2000 годах Крутов работал помощником главного тренера ЦСКА, в 2000-2001 годах стал главным тренером команды. С 2002 года был директором Государственной школы высшего спортивного мастерства, занимался организацией Спартакиад. В 2010 году Крутов был включен в Зал славы Международной федерации хоккея.