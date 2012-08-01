Интерьеры "Детского мира" на Лубянке будут восстановлены

ИТАР-ТАСС

Согласно финальному проекту реконструкции здания "Детского мира", внутренний облик магазина будет приближен к историческому. Как пишут "Известия", об этом сообщил руководитель специализированного государственного унитарного предприятия по продаже имущества Москвы Тимур Зельдич.

По его словам, проект реконструкции дважды корректировался в сторону возвращения исторического вида. Долго решался вопрос о внутреннем атриуме, в финальном проекте он предусмотрен.

После переустройства площадь здания магазина увеличится на 16,6 тысяч квадратных метров. Запланировано строительство крестообразного прохода в атриум с Лубянки, Рождественки и Охотного Ряда. За счет этого "Детский мир" превратится в городскую площадь, на которой можно будет проводить мероприятия. Кроме того, из-за перепада высот трех главных входов в универмаге появится сразу три первых этажа.

"Детский мир" на Лубянке был закрыт на реконструкцию четыре года назад, открытие универмага запланировано на конец 2014 года.